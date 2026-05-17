أبوظبي: حريق إثر هجوم بمسيّرة خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية

أفاد المكتب الإعلامي لإمارة أبوظبي، اليوم الأحد، بأن الجهات المختصة تعاملت مع حريق اندلع في مولد كهربائي، خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة.

ونوه في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أن الحريق ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة دون تسجيل أي إصابات، ودون أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية، مؤكدًا اتخاذ الاجراءات الاحترازية كافة.

وأكدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات بأن «الحريق لم يؤثر على سلامة المحطة أو جاهزية أنظمتها الأساسية»، مشيرة إلى أن جميع المحطات تعمل كالمعتاد.

وأهابت الجهات المختصة في دولة الإمارات بالجمهور عدم تداول الشائعات، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.