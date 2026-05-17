الأحد 17 مايو 2026 1:56 م القاهرة
جيش الاحتلال يدعي سقوط مسيرة شمالي الضفة إثر خطأ تقني

الأناضول
نشر في: الأحد 17 مايو 2026 - 1:51 م | آخر تحديث: الأحد 17 مايو 2026 - 1:51 م

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، بسقوط طائرة مسيرة تابعة له شمالي الضفة الغربية، مدعيا أن الحادث نجم عن "خلل تقني".

وقال الجيش، في بيان، إن مسيرة تابعة له سقطت في وقت سابق الأحد، في شمال الضفة الغربية بسبب "خلل تقني"، دون تحديد موقع السقوط.

وأضاف: "عثرت قوات الجيش الإسرائيلي على الطائرة المسيرة وتعمل حاليا في الموقع، ولا توجد إصابات ولا يوجد خوف من تسرب معلومات".

ولم يذكر الجيش سبب تحليق الطائرة المسيرة في منطقة شمال الضفة الغربية.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، أفادت في وقت سابق الأحد، بسقوط طائرة مسيرة إسرائيلية في سهل عاطوف بالأغوار الشمالية.​​​​​​​

وسبق أن سقطت العديد من الطائرات الإسرائيلية المسيرة في حوادث مشابهة داخل مناطق في الضفة الغربية.​​​​​​


