الصومال يعلن مقتل ردا على هجوم مباغت

أعلن الصومال، الجمعة، مقتل 50 إرهابيا في عملية عسكرية مخططة جنوب غربي البلاد.

وقالت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" (رسمية)، إن "القوات المسلحة نفذت الليلة الماضية (الخميس) عملية عسكرية مخططة في ضواحي مدينة بيدوا (جنوب غرب)".

وأشارت إلى أن العملية تمت "عقب هجوم مباغت شنّته صباح أمس (الخميس) جماعات خارجة عن القانون ومليشيات متحالفة مع العناصر الإرهابية، استهدف القوات المسلحة".

وأضافت: "أسفرت العملية عن مقتل 50 عنصرًا من الإرهابيين والمليشيات المسلحة الداعمة لهم، كما تمكنت القوات من تدمير آليات عسكرية ومعدات قتالية كانت تُستخدم في التخطيط لهجمات تستهدف القوات المسلحة والمدنيين".

واتهمت وزارة الدفاع، بحسب الوكالة الصومالية، "مليشيات" موالية لشخص يدعى "عبد العزيز لفتاغرين"، بالمشاركة في "الهجوم المباغت"، بحسب ما نقلتها .

ولفتت الوزارة، إلى أن تلك "المليشيات انضمت بشكل مباشر إلى عناصر حركة الشباب الإرهابية، بما يشكل تهديدًا للأمن الوطني واستقرار مناطق ولاية جنوب غرب الصومال".

وبينما لم تعلن القوات المسلحة خسائرها جراء "الهجوم المباغت"، أعربت عن التعازي إلى أسر وذوي الجنود الذين قالت إنهم "استشهدوا أثناء تصديهم للهجوم"، من دون تحديد عددهم.

وشددت الوزارة على أنها "لن تتهاون مع أي جهة تستخدم السلاح لتحقيق أهداف سياسية أو زعزعة الأمن".

وحذرت أن كل من يقدّم الدعم للعناصر الإرهابية أو يوفر لها غطاءً سيتعرض لإجراءات قانونية صارمة.

ويخوض الصومال منذ سنوات حربا ضد "حركة الشباب" التي أُسست مطلع 2004 وتتبع فكريا لتنظيم "القاعدة"، وتبنّت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة المئات.

وتواصل القوات الحكومية منذ يوليو 2022، بالتعاون مع عشائر مسلحة، عمليات عسكرية ضد "حركة الشباب"، وأعلنت مقتل المئات من عناصرها، واستعادة السيطرة على مناطق استراتيجية عديدة.