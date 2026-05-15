لبنان: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 2951 شهيدا و8988 جريحاً

أعلنت السلطات اللبنانية الرسمية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع الحصيلة الإجمالية لضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على البلاد منذ الثاني من مارس، الماضي حتى اليوم، لتصل إلى 2951 شهيدا و8988 جريحاً.

في سياق متصل، كشف التقرير اليومي للوضع الراهن الصادر عن "وحدة إدارة مخاطر الكوارث" في السراي الحكومي، أن إجمالي عدد الأعمال العدائية المسجلة قد بلغ 14674 عملاً عدائياً.

وأدى التصعيد إلى موجة نزوح واسعة، حيث بلغ العدد الإجمالي للنازحين المقيمين في مراكز الإيواء 129724 نازحاً، يتوزعون على 33715 عائلة نازحة.

وكانت إسرائيل ولبنان قد اتفقتا على وقف إطلاق النار في منتصف أبريل الماضي بعد جولة أولى من المفاوضات.

وتسعى إسرائيل إلى تمهيد الطريق لعملية سلام طويلة الأمد، مع التركيز بشكل خاص على نزع سلاح حزب الله، الذي يعارض المفاوضات.

من جانبها، دعت الحكومة اللبنانية إلى وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان.

وأعلنت إسرائيل أنها أقامت "منطقة أمنية" في المنطقة، فيما يصفها المسئولون اللبنانيون بأنها احتلال.

وعقدت الجولة الأولى من المفاوضات في 14 أبريل، في أول محادثات سياسية مباشرة بين البلدين منذ عقود.