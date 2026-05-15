أفادت وسائل إعلام مجرية، بأن الحكومة السابقة برئاسة فيكتور أوربان، وقعت عقدا قيمته 1.3 تريليون فورنت (4.3 مليار دولار) مع شركة "4 أي جي نيرت" قبل أسابيع من خسارتها مقاليد السلطة، في واحدة من أكبر عمليات الشراء الحكومية في تاريخ البلاد.

وتثير الصفقة التي تردد أنها تستمر حتى 2035، تساؤلات جديدة بشأن مدى الغموض الذي يحيط بالصفقات التي أبرمت في عهد أوربان الذي جعل شركة "4 أي جي" عملاقا وطنيا في قطاعي الاتصالات والدفاع، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأفاد تقرير موقع "إتش في جي" المجري بأن إطار عمل الصفقة التي أبرمت في منتصف مارس بين شركة تابعة لـ"4 أي جي" ووزارة الدفاع يغطي التحديث الرقمي للقيادة العسكرية المجرية.

ولم تبلغ شركة "4 أي جي" بورصة بودابست بالصفقة. ورفضت التعليق وأحالت الأسئلة لوزارة الدفاع.

وفي أولى قرارته الجديدة، تعهد رئيس الوزراء الجديد بيتر ماجيار أمس الأول الأربعاء، بمراجعة ورفع السرية، متى أمكن ذلك، عن العقود الموقعة في عهد أوربان الذي امتد على مدار 16 عاما.