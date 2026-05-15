سارة سمير تتوج بثلاث ميداليات ذهبية في بطولة أفريقيا لرفع الأثقال

واصلت البطلة الأولمبية سارة سمير تألقها القاري، بعدما حصدت ثلاث ميداليات ذهبية خلال مشاركتها في بطولة أفريقيا لرفع الأثقال للكبار، المقامة حاليًا في مدينة الإسماعيلية.

وتمكنت سارة سمير من التتويج بذهبية منافسات الخطف بعد رفع 108 كجم، قبل أن تضيف الذهبية الثانية في منافسات الكلين والنتر برفع 151 كجم، لتحسم أيضًا الميدالية الذهبية الثالثة في المجموع بإجمالي 259 كجم.

ولم تكتفِ البطلة المصرية بالتتويج الثلاثي، بل نجحت كذلك في تحطيم الرقم الأفريقي في منافسات الكلين والنتر بعدما سجلت 151 كجم ضمن منافسات وزن أقل من 86 كجم، لتواصل كتابة إنجازاتها على الساحة القارية والدولية.

وتستضيف الإسماعيلية منافسات بطولة أفريقيا للكبار إلى جانب بطولة البحر المتوسط لرفع الأثقال خلال الفترة من 10 إلى 16 مايو الجاري، بمشاركة 27 دولة من أفريقيا ودول البحر المتوسط، في حدث رياضي يعكس قدرة مصر على استضافة وتنظيم البطولات الكبرى وفق أعلى المعايير الفنية والتنظيمية.