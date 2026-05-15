حزب الله ينفذ 9 عمليات ضد أهداف إسرائيلية جنوبي لبنان

أعلن "حزب الله" تنفيذ 9 عمليات عسكرية، الجمعة، استهدفت آليات وجنود إسرائيليين في جنوبي لبنان.

جاء ذلك في بيانات للحزب، قال فيها إن عملياته تأتي "دفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النّار واعتداءات طالت قرى بجنوب لبنان" أسفرت عن قتلى وجرحى مدنيين.

وكان الحزب أعلن مساء الخميس، استهداف قوة إسرائيلية قرب موقع البياضة المستحدث بصليات صاروخية وقصف مدفعي، قبل أن يقول إنه جدد، عند الساعة 01:00 فجر الجمعة، استهداف القوة نفسها بصلية صاروخية.

وقال الحزب في بيان لاحق، إن مقاتليه استهدفوا دبابتي "ميركافا" في بلدة رشاف، والثانية على طريق "البياضة ـ الناقورة"، بـ"محلّقتين انقضاضيتين"، محققا "إصابتين مؤكدتين".

كما أعلن استهداف 3 آليات "بوكلين" تابعة للجيش الإسرائيلي، كانت تقوم بعمليات تجريف في بلدة الخيام، بقذائف المدفعية.

وقال الحزب في بيان آخر، إنه استهدف قوة إسرائيلية في منطقة بيدر الفقعاني ببلدة الطيبة بصلية صاروخية.

وأضاف أنه استهدف تجمعا لجنود إسرائيليين في بلدة رشاف بقذائف مدفعية وصلية صاروخية، وتجمعا آخر في محيط نهر دير سريان جنوبي لبنان بـ"محلّقة انقضاضية".

وفي بيان لاحق، أعلن الحزب أن مقاتليه استهدفوا بقذائف مدفعية، تجمعا لجنود إسرائيليين في بلدة القوزح جنوبي لبنان، قبل ان يعيدوا استهدافه مرة أخرى بمحلقة انقضاضية، بعد وقت قصير.

ويأتي هذا التطور مع إعلان الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، سقوط مسيرات مفخخة في مستوطنات حدودية في الشمال، والبدء بمهاجمة بلدات عدة بقضاء صور جنوبي لبنان، بزعم أنها "بنى تحتية تابعة لحزب الله".