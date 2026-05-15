يستقبل مسرح أوبرا فورمز بألمانيا، غدا السبت، ختام ليالي عروض باليه "علاء الدين" تصميم وإخراج هاني حسن، راقص مصر الأول، والمخرجة يفجيني بلات.

وكان قد حضر الافتتاح الذي أقيم أمس الخميس مدير أوبرا فورمز وعدد من الشخصيات العامة الألمانية، بالإضافة إلى القنصل المصري العام لمدينة فرانكفورت أمين حسان.

وشهد العرض خلال ليالي عرضه إقبالا جماهيريا كبيرا من الجمهور الألماني.

ويُعد هذا العرض هو التعاون الثاني في إطار جسر ثقافي مصري ألماني من خلال وزارة الثقافة المصرية والألمانية، وهو بروتوكول تعاون بين مصر ممثلة في راقص مصر الأول الفنان هاني حسن والمخرجة يفجيني بلات، مديرة الأكاديمية الألمانية Ballett- und Tanzstudio Mademoiselle.

وقال الفنان هاني حسن، لـ"الشروق": "حرصت أن أقدم هذا العام باليه علاء الدين كقصة عربية شرقية حتى تصل للجمهور الألماني ويتعرفوا على ثقافاتنا من خلال قصة بسيطة وطريفة وممتعة، خاصة أن القصص العربية بالنسبة للمجتمع الغربي مبهرة ويبحثون عنها".

وعن مدة التحضير للعمل، أضاف هاني: "التجربة استغرقت ما يقرب من عام من التحضيرات والتدريب، وهذا ما حدث العام الماضي في أول تعاون بين الوزارتين في هذا الجسر الثقافي، حيث قدمنا العام الماضي تجربة "الجميلة والوحش" ورقصت فيها بنفسي ولعبت شخصية الوحش".

وأكد أنه يسعى إلى أن يتم عرض هذه التجارب في مصر على أوبرا القاهرة، مثلما تم عرضها في ألمانيا.

وأعرب راقص مصر الأول عن سعادته باهتمام الثقافة الألمانية بالاستفادة من الخبرات المصرية وعقد اتفاقيات تعاون ثقافية بين البلدين، كما أشاد باهتمامهم بالنشء، إذ خصصوا ليلة خاصة للأطفال صباح الأربعاء الماضي على مسرح أوبرا فورمز، عُرض فيها باليه "علاء الدين"، إيمانا منهم بأهمية الاهتمام بالنشء وترسيخ معنى الفن في أذهان الأطفال.