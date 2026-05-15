مخرج أسد ينفي دعم الفيلم لأفكار الأفروسنتريك

نفى محمد دياب، مخرج ومؤلف فيلم "أسد"، ما تداوله عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول دعم العمل لأفكار جماعة الأفروسنتريك، والتي تدعي أن الحضارة المصرية القديمة بناها الأفارقة، مؤكدا أن الأخبار التي انتشرت عن أن قصة الفيلم حول ثورة الزنوج في مصر، هي أخبار غير صحيحة.

وكتب محمد دياب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أسد بيدعم أفكار الأفروسنتريك؟.. أفروسنتريك معناها ادعاء أن المصريين الذين في مصر حاليا غزاة والحضارة المصرية أصلها إفريقي بناها الأفارقة، وهذا كلام فارغ طبعا".

وتابع: "أي شخص اتفرج على فيلم أسد شاف أن أول مشهد في الفيلم العبيد الذين في الفيلم يتم اختطافهم من إفريقيا على يد قراصنة إنجليز، وبعدها يُباعون في مصر.. يعني العبيد الذين في الفيلم ليسوا من أصل مصري، وهذا ينفي الاتهام الباطل في أول مشهد في الفيلم، بل بالعكس هو ضده".

وأوضح دياب: "شخصيا عندي فيلم فرعوني أعمل عليه وأعلنت عنه من قبل، يكشف وهم فكرة الأفروسنتريك تماما، وهذه قضية مهمة فعلا، لكن أستأذن كل الوطنيين الذين يخافون على مصر من أي مؤامرات أن نتأكد قبل اتهام أي شخص".

وأكد محمد دياب: "صُناع فيلم أسد مصريون وطنيون عملوا الفيلم بتفانٍ واشتغلوا عليه 3 سنوات وصُور بالكامل في مصر بأيادٍ مصرية، وقدموا منتجا بشهادة الجميع يساوي الأعمال العالمية في الجودة.. نحتاج دعمكم، لأن السينما المصرية صناعة وطنية ناجحة، تأثيرها ليس ماديا فقط بل هي قوة ناعمة مهمة لنشر الثقافة والوعي المصري".

وأشار دياب: "الكلام الذي كانت تتناقله الصحافة عن أن الفيلم عن ثورة الزنج في العصر العباسي عارٍ من الصحة ولم يخرج من أي من صناع الفيلم.. أسد يتكلم عن منتصف القرن التاسع عشر عندما كانت مصر أول دولة في المنطقة تلغي العبودية وكيف كان لهذا القرار في وقته أثر اجتماعي كبير".

واختتم: "أدعوكم جميعا لمشاهدة الفيلم، والنقد مرحب به، لكن أن يكون نقدا لأشياء موجودة في العمل".

فيلم "أسد" من بطولة محمد رمضان، ورزان جمال، وعلي قاسم، وكامل الباشا، وإسلام مبارك، وإيمان يوسف، ومصطفى شحاتة، وعمرو القاضي، بجانب ظهور خاص لكل من: ماجد الكدواني، وأحمد داش، وهو من إخراج محمد دياب، وتأليف شيرين دياب، ومحمد دياب، وخالد دياب، ووضع الموسيقى التصويرية الموسيقار هشام نزيه، ومدير التصوير أحمد البشاري، ومونتاج أحمد حافظ، ومصممة الأزياء ريم العدل، وتصميم الديكور أحمد فايز، ومهندس الصوت أحمد عدنان، منتج فني ماجد يوسف، وكالويان فودينيشاروف تصميم المعارك والحركة، والمنتج موسى أبو طالب.