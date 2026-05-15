هند صبري: انهرت بسبب شجار بين بناتي لأني لم أعش تجربة الإخوة

كشفت الفنانة هند صبري عن تفاصيل علاقتها بابنتيها “عليا” و”ليلى”، مؤكدة أنها ترفض مقارنتها بأي أم أخرى، قائلة: “بقولهم أنا مش والدة حد غيركم متقارونيش بحد”، موضحة أن ذلك عند سؤالهما لها دائمًا: “اشمعنى؟”.

وتحدثت "صبري" عبر برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة "ON E”، أمس الخميس، عن خوفها الشديد على ابنتيها، موضحة أنها تقلق عندما يُغلق هاتفهما، وتطلب منهما دائمًا الرد عليها فورًا، قائلة: “بخاف لما موبايلهم يفصل”.

وروت موقفًا جمع ابنتيها خلال شجار بينهما، الأمر الذي جعلها تبكي بشدة، خاصة أنها لم تعش تجربة وجود الإخوة في حياتها، وأضافت: “معرفش العلاقة الغريبة دي.. نكره بعض جدًا ونحب بعض جدًا في نفس الوقت”، موضحة أنها شعرت وقتها بأنها ربما أخطأت في تربيتهما، لكنهما سرعان ما أكدا لها حبهما لبعضهما البعض، مضيفة أن زوجها تعامل مع الموقف بهدوء، بسبب اعتياده على وجود إخوة في حياته، بينما كانت هي “منهارة” من المشهد.

وعن علاقتها الخاصة بابنتيها، أكدت أنها تهتم كثيرًا بالمناسبات العائلية، قائلة إنه لا يمكن أن ينسى أحد عيد ميلادها، لافتة إلى أنها قبل المناسبة بأسبوع تسأل ابنتيها عما سيقدمانه لها حتى ولو كان شيئًا بسيطًا.

وكشفت أن ابنتها “عليا” فاجأتها في عيد ميلادها الأخير بهدية مؤثرة، بعدما جمعت كلمات من أصدقاءها وكتبتها بخط يدها داخل كتاب خاص، وهو ما جعلها تبكي تأثرًا.

وشددت على أهمية احترام الحديث والإنصات خلال الكلام، مؤكدة أن أكثر ما يزعجها هو أن تتحدث مع ابنتيها ثم تتركناها حينها، مضيفة أنهم يدركون ذلك جيدًا.

ومن جانبهما، وصفت ابنتاها والدتهما بأنها “ذكية”، مؤكدتين أنها دائمًا تسعى لمعرفة معلومات جديدة، وتعلم جيدًا ما تحتاجه كل منهما.