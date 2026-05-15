متحدث الحكومة: حملات توعية ورسائل نصية لحث المواطنين على استكمال إجراءات التصالح بمخالفات البناء

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية والمحافظات، تنظم حملات توعية لحث المواطنين على استكمال ملفات التصالح على مخالفات البناء.

وأشار في تصريحات تليفزيونية لـ "إكسترا نيوز"، إلى أن هناك نحو 950 ألف ملف تقدم أصحابها بالطلبات دون استكمال باقي الإجراءات، لافتا إلى حرص الدولة عبر المحافظات على تنظيم حملات التوعية، وإرسال خطابات، بالإضافة إلى إرسال رسائل نصية عبر الهواتف لحث المواطنين على استكمال الإجراءات.

وأكد أن الأمر يتطلب قدرا كبيرا من الوعي والاهتمام من جانب المواطن بأهمية إنهاء إجراءات التصالح، مشيرا إلى أن الجهات القانونية المعنية تعكف حاليا على دراسة وصياغة مجموعة من التسهيلات التي تستهدف تيسير الإجراءات بصورة أساسية.

ونوه أن هذه التعديلات ستركز على الاشتراطات والمتطلبات التي تساعد المواطنين على توفيق أوضاعهم، فيما يتعلق بالمستندات المطلوبة أو معايير المرتبطة بحالات البناء المخالف.

وأضاف أن فلسفة التسهيلات المقترحة تهدف إلى تيسير الحصول على الموافقات من مختلف الجهات الحكومية، سواء من حيث تقليص المدد الزمنية أو سرعة تقديم الأوراق، مؤكدا أن العملية تتضمن شقين؛ الأول يتمثل في تسهيلات إدارية، والثاني يتعلق بتيسير الإجراءات التي تمكن المواطن من استيفاء جميع الشروط والمواصفات المطلوبة لإتمام عملية التصالح.