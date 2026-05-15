هند صبري: ابتعدت 3 سنوات عن الساحة الفنية لأكون بجانب والدتي في رحلة مرضها

قالت الفنانة هند صبري إن مرض والدتها كان أكبر ضغط في حياتها وأن تلك المرحلة كانت الأصعب في حياتها، خاصة مع مسئوليات العمل وبنتيها والبيت، إلى جانب كونها تعمل أيضًا كمنتجة.

وأوضحت "صبري" عبر برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة "ON E”، أمس الخميس، أن والدتها كانت تمر بمرض استمر لمدة سنتين قبل وفاتها، مضيفة أنها كانت في ذلك الوقت لا تُخبر أحدًا بتفاصيل حالتها، واضطرت للاعتذار عن العديد من الأعمال لتتمكن من قضاء وقت أطول معها.

وتابعت أن تلك الظروف تمثل بالنسبة لها “الضغط الحقيقي”، وليس ضغوط العمل المعتادة، مؤكدة أن وجود مرض أحد أفراد الأسرة يغير شكل الحياة بالكامل ويضع الإنسان أمام قرارات صعبة.

وأضافت أنها الابنة الوحيدة وكان عليها تحمل مسئوليات كبيرة، من بينها كيفية التعامل طبيًا مع حالة والدتها، وما يجب أن يُقال لها أو يُخفى عنها، إضافة إلى حماية بناتها من رؤية جدتهن في حالة تعب شديد.

واستكملت أنها كانت تعيش ضغوطًا نفسية وبدنية كبيرة، لكنها حاولت التماسك، لافتة إلى أن والدتها دعمتها وتحملت معها الكثير، وكان لذلك دور كبير في نجاحها المهني، قائلة: "ماما شالتني وشالت بناتي، علشان أعرف أشتغل وأوصل للي وصلت له كان لا يمكن يحصل بدونها".

وأكدت أن فترة مرض والدتها كانت الأصعب، حيث كانت تشعر أحيانًا بأن الليل قد لا ينتهي، لكنها كانت تجد دائمًا ما يساعدها على الاستمرار، سواء من أبنائها أو عائلتها أو أصدقائها.

وأردفت أن مرض والدتها كان من أسباب بعدها عن الساحة لفترة تقارب 3 سنوات، مضيفة أن قبلهم بسنتين كانت مبتعدة عن الدراما لأسباب مرتبطة بالتحضير لبعض الأعمال، خاصة مع ارتباطها بمواسم رمضان التي تتطلب تفرغًا.



