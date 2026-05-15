قالت الفنانة هند صبري إنها أحبت "لوك" “مناعة”، من حيث الشعر "الكيرلي" فواصلت به لفترة، مؤكدة أنها أحبّت الشخصية رغم ما بها من تناقضات. وفي النهاية هي نالت جزاءها ودخلت السجن، مضيفة أنها رأت الشخصية تحب العائلة وبيئتها.

وتابعت "صبري" عبر برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة "ON E”، مساء الخميس،، أن هذه النوعية من الشخصيات النسائية أصبحت قليلة في الدراما، وأن أجواء العمل جاءت بطابع الثمانينيات من حيث الملابس والموسيقى التي تحبها، إضافة إلى ديكورات قوية وإنتاج لم يبخل على العمل.

ولفتت إلى أنه تم بناء حارة كاملة داخل مدينة الإنتاج الإعلامي بشوارعها وعماراتها، حيث استمر التصوير داخلها 3 أو 4 أشهر، وكان فريق العمل يشعر وكأنه يصور داخل حارة حقيقية في حي الباطنية، مع حرص كبير على إظهار العمل بشكل واقعي في الشارع.

وأضافت أن اختيار “اللوك” لـ "مناعة" جاء بعد مشاورات، وكان الهدف تقديم مظهر يعكس ظروف الشخصية الصعبة في البداية قبل دخولها عالم تجارة الممنوعات، بحيث يظهر شكلها أقل من العادي.

واستكملت أنها تحب الشعر "الكيرلي" وهو في الأصل شعرها، فتم اعتماد هذا "اللوك"، واستخدموا بالذكاء الاصطناعي في مرحلة التحضير عبر كتابة وصف للشخصية للحصول على أفكار تساعد في تصميم الشكل، مؤكدة أنه يساعدها كثيرًا في ذلك، موجهة التحية لفريق العمل.

ودارت أحداث مسلسل "مناعة" حول غرام التي تجد نفسها وحيدة بعد مقتل زوجها، الذي كان يعمل في تجارة المخدرات، فتتورط سرًا في إخفاء المخدرات داخل المقابر. وما يبدأ كمحاولة للبقاء يتحول تدريجيًا إلى صعود خطير في عالم الجريمة، لتصبح في النهاية قائدة شبكة إجرامية قوية.

ويُعد المسلسل من بطولة الفنانين: هند صبري، خالد سليم، أحمد خالد صالح، وكريم قاسم، من تأليف عباس أبو الحسن، سيناريو وحوار عمرو الدالي، وإخراج حسين المنباوي.