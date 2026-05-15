هند صبري: وافقت على ظهور بناتي على السوشيال ميديا بشروط التوعية بمخاطرها

قدمت الفنانة هند صبري بناتها قائلة أن ابنتها الكبرى عليا الشريف هي الأقرب إليها وتشبهها من الداخل والخارج، وهي من تعلمت منها كيف تكون أمًا، بينما وصفت ابنتها الصغرى ليلى الشريف بأنها أذكى شخص في حياتها وأنها تتعلم منها يوميًا أشياء جديدة.

وأضافت عليا الشريف، خلال برنامج "معكم منى الشاذلي"، على قناة "ON E”، مساء الخميس، أنها من أقنعت والدتها بنشر محتوى على تطبيق “تيك توك” وبالفعل وافقت على ذلك، والتقطت طرف الحديث "صبري" قائلة إن موقفها في البداية كان رافضًا لفكرة استخدام بنتيها لـ“تيك توك”، حيث كانت تحذرهم باستمرار من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير السلبي المحتمل للتعليقات والتنمر الإلكتروني، مؤكدة أنها كانت حريصة على توعيتهما بمخاطر هذه المنصات.

وتابعت "صبري" أن بالفعل ابنتها قرأت عن التنمر الإلكتروني وكيف يمكن أن تؤثر التعليقات السلبية على الأشخاص، وطلبت منها حذف أحد الفيديوهات لها ولكنها رفضت حذف أي محتوى بعد نشره، حتى تدرك أن ما تنشره على "السوشيال ميديا" لا يمكن التراجع عنه بسهولة.

وأوضحت أنها أرادت أن تفهم بناتها أن مواقع التواصل الاجتماعي ليست دائمًا مساحة إيجابية، وأنها تحمل جوانب سلبية في الوقت نفسه، مؤكدة أنها بعد ذلك وافقت على فكرة إنشاء محتوى على “تيك توك” بعد توعية بنتيها بشكل كامل.



