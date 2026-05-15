ردت الفنانة هند صبري عن توجيه بعض حملات التشكيك في حبها وولائها لمصر، مشددة على أنها لا يمكن أن تمس بأي شكل من الأشكال السيادة المصرية أو الشعب المصري الذي وصفته بأنه “تعشقه”، مؤكدة كذلك احترامها للقيادة المصرية وسلامة الأراضي المصرية التي تنتمي إليها قولًا وفعلًا.

وقالت "صبري" عبر برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة "ON E”، مساء الخميس، إنها اختارت الإقامة في مصر وعملت هناك لمدة 26 سنة، مضيفة أن زوجها مصري وبنتيها مصريتين تونسيتين، كما أنها حصلت على الجنسية المصرية التي اعتبرتها “فخرًا كبيرًا وشديدًا”.

وتابعت أنها قدمت في مصر أعمالًا تفخر بها، من بينها مسلسل "هجمة مرتدة" وفيلم "الممر"، وتشرفت بالوقوف أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكدت أن ما أُثير بشأن دعمها لأي انتهاك للسيادة المصرية غير صحيح، موضحة أن الأمر بدأ خلال فترة حرب غزة، حين كان هناك تعاطف واسع مع الشعب الفلسطيني، وظهرت دعوات في أوروبا لتنظيم مسيرة دولية، مؤكدة أن عددًا من زملائها كذلك نشروا حينها نفس “الستوري” -التي تتعلق بالأمر وأثارت جدلاً- دون إدراك كامل لأبعاد الأمر.

وأضافت أنها بمجرد فهمها لتفاصيل الموضوع وما قد يترتب عليه، حذفت “الستوري” بنفسها فورًا، مشيرة إلى أن هناك صورًا ومنشورات تم إخراجها من سياقها الحقيقي.

وشدد على انتماءها لمصر كما تنتمي لبلدها تونس، قائلة إن احترامها للسيادة المصرية أمر لا يمكن المساس به، خاصة أنها تعيش في مصر وتعمل بها وتزوجت فيها وأنجبت أبناءها على أرضها.

واستكملت أنه لا يمكن لأي فنان عربي يعيش في مصر بخيرها أن يتحدث ضدها أو ضد شعبها، مضيفة أن أي شخص لديه كلام آخر عنها فليخرجه صوتًا وصورة.

وفي سياق آخر، تحدثت ابنة "صبري" عليا الشريف عن الفنانة التي تحبها أكثر، قائلة إنها تحب الفنانة دينا الشربيني، لأنها تراها جميلة وتحب أدوارها الفنية، مشيرة إلى أنها سألت والدتها من قبل إن كانت تعرفها.

وردت "صبري" بأنها تواصلت بالفعل مع "الشربيني" وجعلتها تتحدث مع ابنتها عبر الهاتف، قبل أن تجمعهما مقابلة بالصدفة في وقت لاحق.

وقالت ابنة "صبري" ليلى الشريف إنها تحب الفنانة ياسمينا العبد، التي شاركت مع والدتها في مسلسل "البحث عن علا"، والتقطت طرق الحديث "صبري"

مشيرة إلى أن ليلى كانت معجبة بـ "العبد" خلال فترة التصوير، وقضت وقتًا طويلًا معها ومع والدتها، مضيفة أنها أصبحت تعتبرها “ابنتها الفنية”.

وتحدثت ابنتا الفنانة عن أوجه الشبه داخل الأسرة، حيث قالت عليا إنها تشبه والدتها، بينما أكدت ليلى أنها تشبه والدها.

وأضافت عليا أن شخصيتها تشبه والدتها في حب النظام والالتزام بالخطط اليومية، بينما يتمتع والدها وليلى بعفوية أكبر في التعامل مع تفاصيل الحياة اليومية.

وأردفت "صبري" أنها وابنتها عليا تنزعجان إذا خرجت الأمور عن الخطة الموضوعة، في حين أن زوجها وابنتها ليلى يتعاملان ببساطة، مضيفة أن أفراد الأسرة ينقسمون إلى “فريقين” داخل المنزل.



