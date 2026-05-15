ترامب: لن أصبر كثيرا على إيران

قال الرئيس ‌الأمريكي، دونالد ​ترامب، ​إنه لن يصبر ⁠كثيراً ​على إيران، ​وحثها على إبرام اتفاق ​مع ​واشنطن.

وذكر ترامب في ‌مقابلة ⁠مع برنامج "هانيتي" عبر ​فوكس ​نيوز: "لن ⁠أتحلى بمزيد ​من ​الصبر... ⁠يجب عليهم التوصل ⁠إلى ​اتفاق"، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

من جانبها، دعت بكين اليوم الجمعة إلى وقف دائم لإطلاق النار في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز "في أسرع وقت ممكن"، على هامش القمة بين الرئيسين الصيني شي جين بينج والأمريكي دونالد ترامب.

وتقيّد إيران حركة الملاحة في المضيق الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية "يجب إعادة فتح الممرات البحرية في أسرع وقت ممكن استجابة لدعوات المجتمع الدولي، يجب إرساء وقف شامل ودائم لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن لتسهيل استعادة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج".

وشدد البيان على أن "لا مبرّر لاستمرار هذه الحرب التي ما كان يجب أن تندلع أصلاً".

وقال ترامب لقناة فوكس نيوز أمس إن نظيره الصيني عرض المساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز وتعهد عدم إرسال معدات عسكرية لمساعدة إيران في حربها مع الولايات المتحدة وإسرائيل.