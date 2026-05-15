حزب الله: استهداف قوات وجرافات إسرائيلية بعبوات ناسفة جنوبي لبنان

أعلن حزب الله اللبناني في 5 بيانات اليوم الجمعة، أن عناصره تصدوا أمس لطائرات ومسيّرات إسرائيلية في أجواء جنوب لبنان، وفجروا عبوة ناسفة في قوة إسرائيلية شمال بلدة الطيبة الجنوبية، وعبوتين بجرافتي "دي 9" بين بلدتي رشاف وحداثا الجنوبيتين، كما استهدفوا قوتين إسرائيليتين في بلدتي البياضة والطيبة الجنوبيتين.

وقال حزب الله في بيان إن عناصر تابعة له تصدت عند الساعة 15:00 و18:30 أمس الخميس لطائرات ومسيرات تابعة للجيش الإسرائيلي في أجواء جنوب لبنان بصواريخ أرض-جو.

وفي بيان ثانٍ، أعلن حزب الله عناصر تابعة له فجرت عند الساعة 21:30 أمس الخميس عبوة ناسفة في قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تم رصدها تتسلل باتجاه مضخة المياه شمال بلدة الطيبة، محققين إصابات مؤكدة.

وأعلن حزب الله في بيان ثالث تفجير عبوة ناسفة في جرافتي دي 9 تابعتين لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال تحركهما باتجاه بلدة حداثا مما أدى إلى تدمير جرافة منهما.

وأضاف البيان أنه "عند محاولة الجرافة الثانية استكمال تقدمها إلى منطقة البيدر في بلدة حداثا، جرى استهدافها بعبوة أخرى، ما أدى أيضا إلى تدميرها. وفيما لا تزال الجرافة الأولى في مكانها حتى ساعة صدور هذا البيان.

ونفذ طيران جيش الاحتلال غارة على الجرافة الثانية وتسبب بتدميرها واحتراقها.

وفي بيان رابع، أعلن حزب الله استهداف قوة تابعة لجيش الاحتلال قرب موقع البياضة المستحدث بالصواريخ والقصف المدفعي، كما استهدف دبابة ميركافا حاولت إسناد القوة الإسرائيلية بصاروخ موجه وأشار إلى تحقيق إصابة مؤكدة.

وأعلن حزب الله في بيان خامس أنه استهدف عند الساعة 00:00 اليوم الجمعة قوة إسرائيلية تحركت في بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة بصلية صاروخية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق وقف لإطلاق النار لمدة عشرة أيام بين لبنان وإسرائيل ابتداءً من منتصف ليل السادس عشر من أبريل الماضي، بعد غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت لبنان منذ الثاني من مارس الماضي، ثم أعلن في 23 أبريل الماضي تمديد وقف إطلاق النار لمدة 3 أسابيع، لكن إسرائيل تخرقه باستمرار.