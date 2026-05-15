السعودية تدين الممارسات الاستفزازية المتكررة من مسئولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى

أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة العربية السعودية للممارسات الاستفزازية المتكررة من مسئولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى المبارك، وآخرها اقتحام مسئول في سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال، ورفع مسئول آخر علم سلطات الاحتلال في ساحات المسجد الأقصى.

وقالت الوزارة - في بيان، أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الخميس - إن المملكة تؤكد رفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها، وتشدد على مطالبتها للمجتمع الدولي بوقف تلك الممارسات المخالفة للقوانين والأعراف الدولية، ومحاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلية على انتهاكاتها الخطيرة والمستمرة بحق المقدسات الإسلامية والمدنيين الأبرياء في دولة فلسطين.