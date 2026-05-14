جيش الاحتلال ينشر شبكات للتصدي للدرونز الانتحارية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، نشر شبكات سلكية على قواته في لبنان للتصدي للطائرات بدون طيار "الدرونز" المفخخة التي يطلقاها "حزب الله" اللبناني.

وأوضح جيش الاحتلال، في بيان، أنه "بقيادة الشعبة التكنولوجية للبر، حتى الآن تم تزويد الجيش الإسرائيلي بحوالي 158 ألف متر مربع من الشباك، وبموازاة ذلك يتم التقدم في شراء إضافي لنحو 188 ألف متر مربع أخرى ستصل لاحقًا. حجم الشباك التي تم شراؤها حتى الآن يعادل مساحة نحو 20 ملعب كرة قدم"، وفقا لمحطة " آي 24" الإسرائيلية.

وأصبحت الطائرات الدرونز المتفجرة التابعة لحزب الله أحد التهديدات الرئيسية لقوات الاحتلال في جنوب لبنان. وأُصيب إسرائيليين بجروح خطيرة وشخص آخر بجروح طفيفة جراء إصابة بطائرة درون مفخخة تابعة لحزب الله في رأس الناقورة.

وقال مسئول أمني إسرائيلي رفيع المستوى، إن "الدرونات الانتحارية هي مفاجأة في ميدان المعركة. لم نكن مستعدين بشكل كاف لهذا التهديد، وفقط في بداية الحملة أنشأنا تدريبات للتعامل معها".

إلى ذلك، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر قوله إن الجيش الإسرائيلي سيرد على حزب الله بعد استهداف مدنيين إسرائيليين بطائرة بدون طيار "درون" في رأس الناقورة.

وأضاف المصدر أن استهداف حزب الله مدنيين إسرائيليين تجاوز للخطوط الحمر، على حد زعمه.

وفي السياق ذاته، قال جيش الاحتلال إنه هاجم مستودعات وسائل قتالية ومواقع رصد ومقار قيادة تابعة لحزب الله.