«كاف»: نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة يقبل جميع الاحتمالات

علق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» على اللقاء المرتقب بين الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري، في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، مؤكدًا أن المباراة تقبل جميع الاحتمالات بعد نهاية الذهاب بنتيجة 1-0 لصالح اتحاد العاصمة.

ويستضيف الزمالك نظيره اتحاد العاصمة الجزائري في التاسعة من مساء السبت المقبل، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الإياب من نهائي بطولة الكونفدرالية، علمًا بأن الفريق الجزائري حقق الفوز ذهابًا على ملعبه بنتيجة 1-0.

وكتب الاتحاد الإفريقي عبر موقعه الرسمي: «سيكون نادي الزمالك المصري، مُطالبا بقلب تأخره أمام جماهيره، إذا ما أراد إضافة لقب جديد إلى لقبي 2019 و2024، ورفع كأس الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الثالثة في تاريخه».

وأضاف: «فوز اتحاد العاصمة في الذهاب ترك النهائي مفتوحًا على جميع الاحتمالات، قبل مواجهة مرتقبة أخرى يُنتظر أن تكون قوية ومثيرة بين اثنين من أكثر الأندية تتويجا في القارة».

وتابع: «يسعى نادي اتحاد الجزائر للتتويج بلقبه الثاني في المسابقة، بعد سنة 2023، وسيستمد ثقته من انضباطه التكتيكي في لقاء الذهاب، إضافة إلى سجله الجيد في المدة الأخيرة أمام الأندية المصرية».

واختتم: «سيكون الرهان قائما على التتويج بالكأس إضافة إلى جائزة مالية قياسية جديدة تُقدّر بـ4 ملايين دولار أمريكي، وهي أكبر قيمة مالية في تاريخ كأس الكونفيدرالية الإفريقية».