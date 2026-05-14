الهند: مقتل 90 شخصا جراء عواصف عنيفة ضربت ولاية أوتار براديش

أعلنت السلطات المحلية الهندية اليوم الخميس، أن ما لا يقل عن 89 شخصا لقوا حتفهم في عواصف شديدة أحدثت دمارا واسع النطاق في ولاية أوتار براديش شمالي البلاد.

و أفادت السلطات بأن أكثر من 50 شخصًا أصيبوا، فيما تضرر نحو 90 مبنى جراء الأمطار الغزيرة والبرد والبرق الذي ضرب الولاية.

كما تسببت العواصف في نفوق ما لا يقل عن 114 رأسا من الماشية.

ووجه يوجي أديتیاناث، رئيس وزراء ولاية أوتار براديش اليوم الخميس، بتقديم دعم مالي للعائلات المنكوبة والمتضررة.

وتسبب الظواهر الجوية الشديدة في العديد من مناطق هذه الولاية، التي تُعد الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الهند، حيث يبلغ تعداد سكانها نحو 240 مليون نسمة، في اقتلاع الأشجار والإطاحة بأبراج الكهرباء.