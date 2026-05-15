زيلينسكي يطالب بتوقيع عقوبات أكثر إيلاما ضد روسيا

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تشديد وتكثيف العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، فيما أعلنت وكالة الدفاع المدني االيوم الخميس، ارتفاع حصيلة القتلى جراء الهجمات الروسية الأخيرة على العاصمة الأوكرانية كييف إلى 12 شخصا.

وقال زيلينسكي، إن روسيا شنت خلال الليل، واحدة من أطول هجماتها الجوية في هذه الحرب التي تجاوزت أربع سنوات ضد أوكرانيا، مما أسفر عن تدمير مبنى سكني بالكامل تقريبا في كييف .

وأوضح زيلينسكي، في خطابه المسائي اليومي، أن المبنى السكني في كييف أصيب بصاروخ من نوع كيه اتش 101، والذي "تم تصنيعه في الربع الثاني من هذا العام".

وأضاف: "هذا يعني أن روسيا ما زالت تستورد المكونات والموارد والمعدات اللازمة لإنتاج الصواريخ، متجاوزة بذلك العقوبات العالمية المفروضة عليها".

وتابع زيلينسكي قائلا، إن : "وقف مخططات روسيا للتهرب من العقوبات يجب أن يكون أولوية حقيقية لجميع شركائنا"، مطالبا بأن "تصبح العقوبات أكثر إيلاما لروسيا".