الزراعة: إطعام الكلاب عشوائيًا أو تسميمها ممارسات مرفوضة تمامًا

ردّ الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، على الشكاوى المتكررة التي تتعلق بملف الكلاب الضالة.

وقال عبر برنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، على قناة "MBC مصر، الأربعاء، إن هناك ممارسات غير مقبولة يتم رصدها، سواء من خلال إطعام الكلاب في الشوارع بشكل عشوائي أو اللجوء إلى تسميمها، مؤكدًا أن كلا الأسلوبين مرفوضان تمامًا.

وشدد على أن التعامل مع الحيوانات الضالة يجب أن يتم وفق أسس علمية تحافظ على التوازن البيئي.

وأوضح أن الكلاب بطبيعتها تعتمد على البحث عن غذائها، وهو ما يساهم في الحفاظ على النظام البيئي.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الدولة تعمل حاليًا على إنشاء شلاتر للكلاب الضالة في مختلف المحافظات، بالتعاون مع وزارة الزراعة وعدد من جمعيات الرفق بالحيوان ومنظمات المجتمع المدني، حيث يتم تنفيذ برامج للتطعيم والتعقيم بشكل مستمر.

وأضاف أن القانون ينص على ضرورة تحصين وتعقيم الحيوانات الضالة للحد من تكاثرها والسيطرة عليها بطريقة إنسانية، مؤكدًا أن الهيئة تنفذ بالفعل برامج واسعة في هذا الإطار داخل عدد كبير من المحافظات.

ولفت إلى أن أكثر المناطق التي ترد منها شكاوى بشأن الكلاب الضالة هي المناطق القريبة من الصحراء والمجتمعات العمرانية الجديدة، نظرًا لاتساع المناطق المفتوحة ووجود ظهير صحراوي يسمح بانتقال الكلاب إليها.

وأكد ضرورة أن تراعي هذه المجتمعات ة وجود أسوار وحواجز مناسبة حولها للحد من دخول الحيوانات الضالة.