نجم الأهلي السابق: سأشجع الزمالك أمام اتحاد العاصمة

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، دعمه لـ الزمالك في مواجهة اتحاد العاصمة بنهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، متمنيًا تتويج الفريق الأبيض باللقب.

وقال عبدالجليل، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة والمذاع على قناة CBC: "سأشجع الزمالك في نهائي الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة، وأتمنى أن يتوج الفريق بالبطولة".

وأضاف: "الزمالك مطالب بالحفاظ على نظافة شباكه أمام اتحاد العاصمة، لأن ذلك سيكون عنصرًا مهمًا في حسم اللقاء وتحقيق اللقب".

وعن التشكيل المتوقع للفريق، قال عبدالجليل: "أفضل أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم المهدي سليمان في حراسة المرمى، وأمامه محمد إسماعيل، ومحمود حمدي الونش، وحسام عبدالمجيد، وأحمد فتوح في خط الدفاع".

وتابع: "وفي خط الوسط أرى مشاركة محمد شحاتة، وعبدالله السعيد، وآدم كايد، لأن الزمالك يحتاج إلى اللعب بشكل هجومي، بينما يقود الهجوم الثلاثي ناصر منسي، وبيزيرا، وعدي الدباغ".