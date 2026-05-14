ينظم بيت السناري أمسية فنية تراثية بعنوان «ليلة صفا»، وذلك يوم الاثنين المقبل، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، بمقر البيت بحي السيدة زينب بالقاهرة.

ويشارك في الأمسية كل من غالية بنعلي، والمنشد محمد المنفلوطي، والمنشد أحمد التوني، للاحتفاء بجماليات الموسيقى الروحية وفنون الإنشاد الصوفي، ضمن رؤية تمزج بين الأصالة والتجديد في تقديم التراث الموسيقي.

وتقدم الأمسية رحلة فنية وروحية ثرية، تتنوع بين القصائد الصوفية والابتهالات والأعمال الغنائية المستوحاة من التراث الوجداني، في أجواء تسعى إلى إحياء حالة الصفاء والتأمل عبر الموسيقى والكلمة.

كما تشهد الأمسية تلاقيًا مميزًا بين أصوات مختلفة في الأداء والإنشاد، بما يعكس ثراء التجربة الروحية والموسيقية العربية.

ويأتي تنظيم هذه الأمسية الفنية في إطار اهتمام بيت السناري بتقديم الفعاليات الثقافية والفنية التي تعزز من حضور التراث الموسيقي والروحي، وتفتح المجال أمام الجمهور للتفاعل مع أشكال التعبير الفني المرتبطة بالهوية والوجدان الإنساني، من خلال أمسيات تجمع بين الإبداع والتأمل والجمال.