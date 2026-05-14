تكريم الشاعر فاروق جويدة في صالون ماسبيرو الثقافي

منحت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، وسام ماسبيرو للشاعر فاروق جويدة، وذلك خلال استضافته في صالون ماسبيرو الثقافي مساء أمس الأربعاء.

وتحدث فاروق جويدة خلال الصالون عن رحلته الأدبية والصحفية، وإسهاماته في المجال العام على مدار عقود من الإبداع والحضور الثقافي والإعلامي.

كما تناول في حديثه علاقاته وصداقاته مع عدد من أبرز رموز القوة الناعمة المصرية والعربية، من بينهم الموسيقار محمد عبد الوهاب، والعالم أحمد زويل، والشاعر نزار قباني، والكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل، إلى جانب كوكب الشرق أم كلثوم، والدكتور مجدي يعقوب.

وقال الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: «إن الأستاذ فاروق جويدة واحد من أبرز أعلام مصر، ورمز بارز من رموز قوتها الناعمة، وإن وجوده في صالون ماسبيرو الثقافي يمثل إضافة كبيرة لمسيرة الصالون وللمشاهدين».







