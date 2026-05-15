الدفاع الألمانية: مستعدون لتوفير مزيد من المعدات والأفراد لمهمة تأمين مضيق هرمز

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الخميس، أن ألمانيا مستعدة لتوفير مزيد من المعدات والأفراد للمشاركة في مهمة دولية محتملة لتأمين مضيق هرمز.

وكانت برلين قد تعهدت بإرسال كاسحة الألغام "فولدا" وسفينة إمداد في حال مشاركة القوات الألمانية في مثل هذه المهمة، التي تتطلب موافقة البوندستاج (البرلمان الألماني).

وأضافت الوزارة في التحديث أنه من الممكن أيضا نشر "أنظمة ذاتية التشغيل لمكافحة الألغام، وغواصين لنزع الألغام، وقوات متخصصة في حماية السفن، فضلا عن ضباط أركان حرب ألمان رفيعي المستوى ضمن نسق قيادة المهمة."

وأكدت الوزارة مجددا على عدد من الشروط التي وضعتها برلين مسبقا قبل الانضمام إلى أي مهمة في مضيق هرمز، الذي أصبح بؤرة توتر في الحرب مع إيران

وتشمل الشروط الألمانية وقف الأعمال القتالية، وتحديد تفويض واضح للمهمة يستند إلى القانون الدولي، فضلا عن الحصول على موافقة أعضاء البرلمان الألماني.