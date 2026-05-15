الدنمارك: نقل الملكة السابقة إلى المستشفى بسبب مشكلة في القلب

أعلن البلاط الملكي الدنماركي، اليوم الخميس، نقل الملكة السابقة مارجريت الثانية إلى المستشفى إثر إصابتها بمشاكل في القلب.

وأوضح القصر الملكي أن المشكلة ناجمة عن "تشنج في عضلة القلب".

كما أفادت وكالة "ريتزاو" الدنماركية للأنباء، بأن مارجريت تعاني من ذبحة صدرية، وهي حالة تظهر عادة على شكل ألم في الصدر، وغالبا ما تنتج عن انسداد في الشرايين المغذية لعضلة القلب.

ووفقًا للبيان الصادر عن البلاط الملكي، سيتم حجز الملكة (86 عاما) في مستشفى ريكشوسبيتالت الجامعي في كوبنهاجن حتى مطلع الأسبوع، وذلك لمراقبة حالتها الصحية ولإجراء المزيد من الفحوصات اللازمة.

كما أشار البيان إلى أن الملكة كانت "متعبة، لكن حالتها المعنوية جيدة."

ويشار إلى أن مارجريت، التي احتفلت بعيد ميلادها الـ86 في 16 أبريل الماضي، كانت قد تنازلت عن العرش في أوائل عام 2024، لابنها الملك فريدريك العاشر بعد 52 عاما في الحكم.