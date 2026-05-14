اليونان تنفي تقارير إعفاء المسافرين البريطانيين من الفحوصات البيومترية في الصيف

أكدت اليونان أن نظام الفحص البيومتري الجديد المطبق في مطاراتها على مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يعمل بكامل طاقته، وذلك في معرض ردها على تقارير تحدثت عن إعفاء رسمي للمسافرين البريطانيين خلال فصل الصيف، غير أن مسئولين أوضحوا أنه سيُسمح للمطارات المزدحمة بإيقاف تشغيل أجهزة المسح عند الحاجة لذلك هذا الصيف.

وقالت وزارة الخارجية اليونانية، اليوم الخميس، ردا على استفسار: "لم نتلق أي تحديث أو توضيح إضافي بشأن ما إذا كانت هناك جنسيات معينة، على سبيل المثال، معفاة مؤقتا من هذا الإجراء أم لا".

وبدأ نظام الدخول والخروج الأوروبي في العمل في المطارات اليونانية ونقاط الدخول الأخرى اعتبارا من 10 أبريل الماضي، كجزء من تطبيق على مستوى أوروبا، حيث حل نظام جمع البيانات البيومترية من خلال بصمات الأصابع وصور الوجه الرقمية محل ختم جوازات السفر.

وكان مسئولون يونانيون زاروا المملكة المتحدة قد أشاروا سابقا إلى أنه سيتم التنازل عن هذا الشرط الصيف المقبل للمسافرين القادمين من بريطانيا، التي تُعد سوقا حيويا للقطاع السياحي اليوناني.

وجاء في نص دليل السفر الحالي الصادر عن وزارة الخارجية البريطانية: "أشارت السلطات اليونانية إلى أنها لن تطلب بيانات بيومترية (بصمات أصابع وصور وجه رقمية) للمسافرين البريطانيين كجزء من نظام الدخول والخروج الأوروبي.. يرجى اتباع إرشادات السلطات على أرض الواقع".

ولكن السلطات الأوروبية واليونانية أوضحت لاحقا أنه لا يُسمح بتعليق النظام الجديد إلا خلال فترات الازدحام الشديد في نقاط دخول محددة، ولا ينطبق على أي دولة أو جنسية بعينها.