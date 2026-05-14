أمريكا: فانس يروج لجهود مكافحة الاحتيال قبل الانتخابات التمهيدية

سلط نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، خلال زيارته إلى ولاية مين اليوم الخميس، الضوء على جهود إدارة ترامب لمكافحة الاحتيال، وذلك قبيل الانتخابات التمهيدية التي ستشهد منافسات ساخنة في الولاية.

وقال نائب الرئيس، الذي كلفه ترامب برئاسة فرقة عمل لمكافحة الاحتيال، إن إساءة استخدام البرامج الاجتماعية الحكومية ليست جريمة بلا ضحايا، بل هي ضرر يلحق بكل دافع ضرائب أمريكي.

وأضاف فانس، أمام حشد من أنصاره: "أنتم الضحية الأولى للاحتيال"، بينما كانت لافتات مكتوب عليها عبارتي "حماية أموال دافعي الضرائب" و"محاربة المحتالين" تزين المكان.

وظل نائب الرئيس، الذي يعد مرشحا محتملا للحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية عام 2028، يروج لعمل فرقة مكافحة الاحتيال أثناء حملاته الانتخابية للمرشحين الجمهوريين في الأشهر الأخيرة.

بيد أن زيارته اليوم الخميس، كانت الأولى التي يُعلن عنها صراحة على أنها محطة للحديث عن جهود مكافحة الاحتيال، بدلا من الرسالة الاقتصادية التي ركز عليها خلال زياراته السابقة.