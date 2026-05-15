أحد خريجي المليون رخصة دولية: المبادرة فرصة مجانية ومدعمة قد لا تتكرر

قال مينا عماد، أحد الطلاب المكرمين ضمن مبادرة “المليون رخصة دولية”، إن المبادرة ساعدته على تطوير مهاراته العملية والفكرية، وفتحت أمامه فرصًا جديدة في مجال العمل الحر وريادة الأعمال.

وأضاف "عماد" عبر برنامج "الاقتصاد 24”، على القناة الأولى، أنه اجتاز امتحان الرخصة الدولية، وشارك كذلك في تدريبات ريادة الأعمال والعمل الحر، موضحًا أن المشاركين طبقوا التدريب بشكل عملي، وسجلوا على منصات العمل الحر، وبدأ كل منهم في خوض تجربة “الفريلانسر”.

وتابع أن تفكيره قبل الانضمام للمبادرة كان “بشكل محدود، إلا أن التدريبات التي حصل عليها نقلت تفكيره خارج الصندوق وأصبح بصورة أوسع، وجعلته يبحث عن حلول عملية وأفكار جديدة وغير تقليدية لسوق العمل.

واستكمل أن المبادرة دفعته للاستمرار في تطوير نفسه، مؤكدًا أنه يخطط للحصول على مزيد من الدورات، والعمل على تنمية مهاراته كـ”فريلانسر”، إلى جانب استكمال دراسات أخرى خلال الفترة المقبلة.

ووصف التجربة بأنها فرصة مهمة لأي طالب، ناصحًا الجميع بالاستفادة منها، خاصة أنها مبادرة مجانية ومدعمة بالكامل، مؤكدًا أن “هذه الفرصة قد لا تتكرر لأي شخص”.

وأردف أن طلاب المرحلة الثانوية يمكنهم التوجه إلى أقرب مكتب تكنولوجي للتواصل والاستفادة من المبادرة، بينما سيعلن مركز الوزراء لطلاب الجامعات.



وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، بالإنابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاحتفالية الكبرى التي نظمها صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، لإطلاق مبادرة "المليون رخصة دولية" لتأهيل الشباب بالمهارات الرقمية والعمل الحر.