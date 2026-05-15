ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم الروسي على كييف إلى أكثر من 20 شخصاً

أعلنت هيئة الدفاع المدني الأوكرانية، في وقت مبكر من صباح الجمعة، ارتفاع حصيلة قتلى أحدث موجة من الهجمات الروسية على العاصمة الأوكرانية كييف إلى 21 شخصا.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن فرق الإنقاذ لا تزال تبحث عن 17 شخصا في عداد المفقودين تحت أنقاض مبنى سكني تعرض للدمار. كما يتلقى عشرات المصابين العلاج.

وكانت السلطات في كييف أعلنت مساء أمس الخميس أن عدد القتلى وصل إلى 16 شخصا.

وشنت روسيا خلال الليل هجوما على المدينة ومناطق أخرى من أوكرانيا باستخدام مئات المسيرات والصواريخ، والصواريخ المجنحة، في هجوم كثيف بشكل استثنائي حتى بعد أكثر من أربع سنوات من انطلاق الحرب.

ووفقا للسلطات الأوكرانية، تضررت عشرات المباني السكنية في أنحاء البلاد. كما تعرضت المنطقة المحيطة بكييف ومناطق خاركيف وأوديسا لأضرار بالغة.

وكانت روسيا نفذت أمس الأول الأربعاء واحدة من أعنف وأطول الهجمات على أوكرانيا منذ بدء الحرب في فبراير 2022، مستخدمة أكثر من 800 طائرة مسيّرة.