الجمعة 15 مايو 2026 1:03 م القاهرة
منتخب الناشئين يختتم تدريباته لمواجهة تونس في أمم أفريقيا

محمد جلال
نشر في: الجمعة 15 مايو 2026 - 12:41 م | آخر تحديث: الجمعة 15 مايو 2026 - 12:41 م

يختتم المنتخب الوطني للناشئين تحت 17 عاماً، اليوم، استعداداته للمواجهة المصيرية أمام نظيره التونسي.

ويلعب منتخب الناشئين مع تونس مساء الغد السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً بالمغرب.

ويركز الجهاز الفني بقيادة حسين عبد اللطيف خلال المران الختامي على معالجة الأخطاء الهجومية التي ظهرت في لقاء الافتتاح، مع وضع الخطة التكتيكية المناسبة لتعطيل مفاتيح لعب "نسور قرطاج" واقتناص نقاط المباراة الثلاث التي ستعزز من فرص التأهل للمونديال.

وتعادل منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما، أمام إثيوبيا، سلبيا في المباراة التي جمعت المنتخبين، عصر الأربعاء، لحساب الجولة الافتتاحية من مباريات المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة، المقامة في المغرب، والمؤهلة لنهائيات كأس العالم نهاية العام الحالي.


