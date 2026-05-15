أبو الغيط يرحب باتفاق تبادل الأسرى والمختطفين في اليمن

رحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، باعلان اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين والمحتجزين في اليمن والذي تم التوقيع عليه في العاصمة الأردنية عمان مساء أمس، لإطلاق سراح 1750 فردا.

واعتبر أبو الغيط، الاتفاق خطوة إنسانية مهمة ذات بعد عربي تسهم في إنهاء معاناة عدد معتبر من العائلات وتفتح آفاقا لصفقة تبادل أشمل وفقا لمبدأ "الكل مقابل الكل"، ونموذجا إيجابيا يؤكد أن الحلول السلمية للأزمة اليمنية لا تزال ممكنة.

وثمّن أبو الغيط الجهود التي بذلتها سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية والمبعوث الأممي إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي في تحقيق هذا الإتفاق الإنساني المهم.

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية عن الأمين العام التأكيد على أهمية الحرص على التنفيذ الكامل للاتفاق في التوقيت المحدد ووفقا للآلية التنفيذية المعتمدة.