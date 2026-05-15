غيابات الزمالك أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية

يبحث الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، عن حل لتعويض الغيابات المكررة أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري.

ويلعب الزمالك مع اتحاد العاصمة الجزائري مساء الغد السبت، على استاد القاهرة الدولي، في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2025-26.

ويدخل الزمالك المباراة غائبا عن صفوفه عدة لاعبين لأسباب مختلفة سواء الإيقاف أو الاصابات أو أسباب فنية.

ويغيب عن الزمالك أمام اتحاد العاصمة كل من محمود بنتايج بعد تعرضه للطرد في مباراة الذهاب، عمرو ناصر بسبب عدم الجاهزية الفنية فى ظل التأهيل من الإصابة، أحمد حسام لعدم الجاهزية الفنية، محمد صبحي، محمود الشناوي، سيف جعفر، وأوشينج ، لأسباب فنية بينما يغيب أحمد حمدي، للتجميد على خلفية عدم التجديد للفريق.