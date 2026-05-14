أدميرال أمريكي ينفي احتفاظ إيران بقدرات صاروخية كبيرة

رفض الأدميرال الأمريكي، رئيس القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر، تقارير تشير إلى أن إيران ما زالت تحتفظ بجزء كبير من قدراتها الصاروخية رغم الحرب التي شنتها عليها الولايات المتحدة وإسرائيل التي بدأت في أواخر فبراير.

وقال كوبر، خلال جلسة استماع في الكونجرس اليوم الخميس: "ما أود قوله هو أن الأرقام التي رأيتها في المصادر العلنية غير دقيقة من وجهة نظري".

وكانت عدة وسائل إعلام قد نقلت في وقت سابق عن مصادر مطلعة أن إيران ما زالت تملك نحو 70% إلى 75% من منصات الإطلاق المتحركة لديها ونحو 70% من ترسانتها الصاروخية.

وأضاف كوبر أن تقييم القدرات العسكرية الإيرانية يتعلق "بما هو أكثر من الأرقام".

وتابع: "لقد تعرضت القيادة لتدمير كبير. وهناك تدهور كبير في القدرات، إضافة إلى غياب القدرة على إنتاج أي صواريخ أو تنفيذ المرحلة الأخيرة من تصنيع الطائرات المسيرة. علينا النظر إلى الصورة الكاملة، وهذا ما فعلناه".

ومن ناحيته، أقر جيمس آدامز، مدير وكالة استخبارات الدفاع، في وقت سابق أمام الكونجرس، بأن مخزونات إيران ما زالت كبيرة.

وأضاف أنه برغم إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية بشكل بالغ نتيجة الضربات الجوية الأمريكية والإسرائيلية، فإن طهران ما تزال تمتلك آلاف الصواريخ والطائرات المسيرة القتالية، ما يشكل تهديدا للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.