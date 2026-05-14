الزمالك يعلن موعد تدريبه الختامي قبل مواجهة اتحاد العاصمة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الأساسي في السابعة مساء غدٍ الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، في إطار الاستعداد للقاء اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران بناء على تعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وسيخوض فريق اتحاد العاصمة الجزائري تدريبه الأساسي في التاسعة مساء غدٍ على ستاد القاهرة الدولي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره اتحاد العاصمة الجزائري في التاسعة مساء يوم السبت المقبل في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم على ستاد 5 يوليو في الجزائر يوم السبت الماضي، انتهى بفوز اتحاد العاصمة بهدف دورن رد.