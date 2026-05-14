وزير الخارجية السعودي يؤكد أهمية التعاون الاقتصادي مع اليونان

أعاد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، التشديد على ضرورة حماية حرية الملاحة بالممرات الدولية، بجانب التأكيد على ضرورة عودة الأوضاع في مضيق هرمز لما كانت عليه قبل 28 فبراير الماضي، ودعم الوساطة التي تقودها باكستان لإنهاء الحرب بين أمريكا وإيران.

وفي إطار مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية اليوناني جيورجوس جيرابيتريسيس، أكد فيصل بن فرحان أهمية التعاون الاقتصادي مع اليونان، لافتا إلى أن علاقة السعودية مع اليونان تعد علاقة تاريخية.

وكان فيصل بن فرحان قد وصل إلى العاصمة اليونانية أثينا في زيارة رسمية، والتقى نظيره اليوناني جيرابيتريسيس لبحث العلاقات الثنائية، كما عقدا اجتماع اللجنة السياسية المنبثق عن مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهيليني.

وتنطلق اليوم الخميس في العاصمة اليونانية أثينا أعمال القمة الأوروبية الخليجية الجيوسياسية والاستثمارية الأولى.

وتهدف القمة التي تعقد من 14 إلى 17 مايو الجاري إلى توسيع مجالات التعاون في الملفات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية، وتعزيز الشراكة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي.

وفي السنوات الأخيرة، اتجه الجانبان نحو توسيع إطار الشراكة ليشمل ملفات سياسية وأمنية واستثمارية، وسط مساعٍ لصياغة اتفاق شراكة استراتيجية شاملة بين الطرفين، تعزز التعاون في مجالات الطاقة والمناخ والرقمنة والتعليم والبحث والابتكار.