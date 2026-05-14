حزب الله ينفذ 7 هجمات ضد قوات وآليات إسرائيلية جنوبي لبنان

أعلن "حزب الله"، الخميس، تنفيذ 7 عمليات عسكرية ضد أهداف إسرائيلية جنوبي لبنان، قال إنها شملت استهداف دبابتي ميركافا وقوات وتجمعات عسكرية وموقعا مستحدثا.

جاء ذلك في بيانات متفرقة للحزب، قال فيها إن عملياته جاءت "دفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار واعتداءاته على قرى الجنوب اللبناني".

وقال الحزب إن مقاتليه استهدفوا بصاروخين موجهين دبابتي "ميركافا" إسرائيليتين، الأولى في تل نحاس بأطراف بلدة كفركلا، والثانية أثناء تحركها في بلدة البياضة، محققا "إصابتين مؤكدتين".

كما أعلن الحزب استهداف قوة إسرائيلية كانت تتحرك من بلدة البياضة باتجاه بلدة الناقورة بصلية صاروخية، وأخرى متموضعة داخل منزل في بلدة دير سريان بقذائف مدفعية وصلية صاروخية.

وأضاف أنه استهدف تجمعا لآليات وجنود إسرائيليين في بلدة البياضة بقذائف مدفعية وصلية صاروخية، وتجمعا آخر لجنود إسرائيليين في بلدة رشاف بقصف مدفعي.

وفي بيان لاحق، أضاف الحزب أن مقاتليه قصفوا موقع "بلاط" الإسرائيلي المستحدث جنوبي لبنان بالمدفعية.

ولم يصدر على الفور تعليق من الجيش الإسرائيلي على بيانات "حزب الله".

وفي وقت سابق الخميس، أنذر الجيش بإخلاء 8 بلدات في شرقي وجنوبي لبنان تمهيدا لقصفها، قبل أن يعلن لاحقا عن بدء سلسلة هجمات ضد ما يدعي أنها "بنى تحتية تابعة لحزب الله" في عدة مناطق بالبلد العربي.