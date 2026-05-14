 قطر ترحب باتفاق الإفراج عن محتجزين في اليمن - بوابة الشروق
الخميس 14 مايو 2026 9:29 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟

النتـائـج تصويت

قطر ترحب باتفاق الإفراج عن محتجزين في اليمن

الدوحة - (د ب أ)
نشر في: الخميس 14 مايو 2026 - 9:21 م | آخر تحديث: الخميس 14 مايو 2026 - 9:21 م

رحّبت قطر باتفاق الأطراف اليمنية، في ختام جولة مفاوضات بالعاصمة الأردنية عمان، على الإفراج عن 1600 محتجز مرتبطين بالنزاع في اليمن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأعربت وزارة الخارجية في بيان اليوم الخميس، عن تقدير دولة قطر الكامل لجهود الأردن والأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والأطراف المعنيّة التي أسهمت في التوصل للاتفاق.

وجدّدت الوزارة دعم قطر التام لكل المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية عبر الحوار والوسائل السلمية، بما يخدم أمن واستقرار اليمن وشعبه الشقيق، ويوطّد السلام المستدام في المنطقة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك