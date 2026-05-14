قطر ترحب باتفاق الإفراج عن محتجزين في اليمن

رحّبت قطر باتفاق الأطراف اليمنية، في ختام جولة مفاوضات بالعاصمة الأردنية عمان، على الإفراج عن 1600 محتجز مرتبطين بالنزاع في اليمن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأعربت وزارة الخارجية في بيان اليوم الخميس، عن تقدير دولة قطر الكامل لجهود الأردن والأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والأطراف المعنيّة التي أسهمت في التوصل للاتفاق.

وجدّدت الوزارة دعم قطر التام لكل المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية عبر الحوار والوسائل السلمية، بما يخدم أمن واستقرار اليمن وشعبه الشقيق، ويوطّد السلام المستدام في المنطقة.