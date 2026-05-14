حمزة عبد الكريم: سعيد بالهدف وكنا عل قدر المسؤولية في كأس الأبطال

أبدى حمزة عبد الكريم، لاعب فريق شباب برشلونة، سعادته بعدما ساهم في فوز فريقه أمام ديبورتيفو تينيريفي في إياب ربع نهائي بطولة كأس الأبطال.

وقال حمزة عبد الكريم في تصريحات بعد المباراة: ""سعيد بالهدف الذي سجلته في مباراة اليوم، والمباراة لم تكن سهلة لكننا كنا على قدر المسؤولية ونجحنا في تعويض نتيجة المباراة الماضية".

وسجل حمزة عبد الكريم هدفًا في انتصار برشلونة 3-0 على حساب ضيفه فريق ديبورتيفو تينيريفي ربع نهائي كأس الأبطال، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، الخميس، ليعوض خسارته في الذهاب بنتيجة 2-0.

تقدم برشلونة عن طريق بيدرو فيار من كرة رأسية في الدقيقة 52، ثم أضاف حمزة عبد الكريم الهدف الثاني برأسية رائعة حول بها كرة عرضية إلى الشباك في الدقيقة 62، وقبل نهاية المباراة بدقيقتين، سجل أوسكار جيستاو هدف التأهل لبرشلونة.

وينتظر برشلونة في نصف النهائي الفائز من مواجهة لاس بالماس مع سيلتا فيجو.