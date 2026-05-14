قال الفنان محمد قماح، إنه يفتخر بتجربة "ستار أكاديمي" التي خاضها وهو في عمر 17 عاما، ولا يمتلك خبرة في المجال، لذا كانت ضرورية في بداية المشوار.

وأضاف في حوار مع مروان يونس في برنامج "بجد في الراديو" عبر محطة راديو إنرجي، أنه قدم أغان من صناعته خلال تجربة "ستار أكاديمي" ما زالت عالقة في أذهان الجمهور حتى اليوم.

وأشار إلى شعوره بالفخر للتعاون مع الفنان عمرو دياب في أغنية "الحفلة" و"الكلام ليك" من ألحانه.

وتحدث محمد قماح عن فترة غيابه واختفائه عن الساحة الفنية بعد إصابته بالعصب السابع والاكتئاب، خاصة بعد تراجع وضعه الفني بسبب نقص خبرته الإنتاجية، وتأثر صحته بسبب الضغوط، ما تطور إلى إصابته بورم في المخ، وأجرى عملية، وتسبب الدواء في زيادة وزنه حتى تمكن من التغلب على هذه المرحلة وعاد إلى وزنه الطبيعي بمساعدة عائلته وزوجته.

وعبر قماح عن حبه واستخدامه لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بما يساعده على الإسراع في عمله وتوفير الوقت والجهد في تفاصيل الألحان والتوزيع.

وتحدث مروان يونس ومحمد قماح عن أغنيتهما الجديدة "عجزت" التي طُرحت منذ أيام، وكواليس التعاون بينهما التي كانت مثمرة وشهدت الكثير من النسخ للأغنية حتى خرجت في شكلها الأخير.