شوبير يكشف حقيقة تقدُّم الأهلي بشكوى ضد الزمالك بسبب الرخصة الإفريقية

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن تقدم النادي الأهلي بشكوى ضد الزمالك لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، على خلفية حصول الأخير على رخصة المشاركة الإفريقية رغم وجود قضايا إيقاف قيد.

وأوضح شوبير، خلال تصريحاته عبر برنامج «الناظر» المذاع على قناة النهار، أنه تواصل مع مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي للتحقق من صحة هذه الأنباء.

وأكد أن المصدر نفى الأمر بشكل قاطع، مشددًا على أن ما يتم تداوله في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، وأن الأهلي لم يتقدم بأي شكوى ضد الزمالك بخصوص الرخصة الإفريقية.