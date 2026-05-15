الخارجية الصينية: شي وترامب يتوصلان لسلسلة من التفاهمات المشتركة الجديدة

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة، إن الرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أجريا تبادلا معمقا للآراء حول القضايا الرئيسية التي تهم البلدين والعالم وتوصلا إلى سلسلة من التفاهمات المشتركة الجديدة.

وأدلى المتحدث بهذه التصريحات في معرض حديثه عن زيارة ترامب إلى الصين، وهي أول زيارة لرئيس أمريكي إلى الصين منذ 9 سنوات والثانية لترامب منذ نوفمبر 2017، وفقا لوكالة "شينخوا" للأنباء.

وقال المتحدث إن الرئيسين اتفقا على رؤية جديدة لبناء علاقة بناءة بين الصين والولايات المتحدة تقوم على الاستقرار الاستراتيجي لتقديم توجيه استراتيجي للعلاقات الصينية الأمريكية على مدى السنوات الثلاث المقبلة وما بعدها، وتعزيز التنمية المستقرة والسليمة والمستدامة للعلاقات الصينية الأمريكية، وجلب المزيد من السلام والازدهار والتقدم للعالم.

وأوضح المتحدث أن الرئيسين توصلا إلى تفاهمات مشتركة مهمة حول معالجة الشواغل المتبادلة بينهما بطريقة مناسبة، مضيفا أنهما اتفقا على تعزيز التواصل والتنسيق بشأن القضايا الدولية والإقليمية.

وأضاف أن التفاعلات بين الرئيسين عززت التفاهم المتبادل، وعمّقت الثقة المتبادلة، وارتقت بالتعاون العملي، وزادت المنافع لشعبي البلدين، وضخت الاستقرار واليقين اللذين يحتاج إليهما العالم بشدة.

ويقوم ترامب بزيارة دولة إلى الصين على مدار ثلاثة أيام. وأجرى شي يوم الخميس الماضي مراسم ترحيب ومأدبة ترحيب لترامب، وأجرى محادثات وزار المعبد السماوي معه.