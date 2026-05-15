اليابان تدرس تصدير منظومات صواريخ إلى الفلبين

أفاد مصدر مطلع، اليوم الجمعة، بأن الحكومة اليابانية تدرس تصدير منظومة صواريخ من طراز 88 أرض-بحر إلى الفلبين.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب مراجعة طوكيو في أبريل الماضي لمبادئها الثلاثة بشأن المعدات والتكنولوجيا الدفاعية، بالإضافة إلى المبادئ التوجيهية التنفيذية، ما أدى إلى تخفيف القيود المفروضة على تصدير الأسلحة الفتاكة، وفقا لوكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

ومن جانبه، صرح وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي، للصحفيين، اليوم الجمعة، بأنه "لم يتم اتخاذ أي قرار في هذه المرحلة" بشأن التصدير المحتمل للصواريخ.

وفي السادس من مايو، أجرت قوات الدفاع الذاتي اليابانية تدريبا بالذخيرة الحية شمل منظومة صواريخ طراز-88 خلال مناورات "باليكاتان" السنوية المشتركة بين الولايات المتحدة والفلبين، والتي أُقيمت على الأراضي الفلبينية.