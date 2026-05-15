ترامب: بعض قادة الأعمال الأمريكيين التقوا مع شي للمرة الأولى

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شون هانيتي من قناة فوكس نيوز إنه طلب من بعض قادة الاعمال الأمريكيين الانضمام إلى اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جين بينح في قاعة الشعب الكبرى على الرغم من أن مشاركتهم لم تكن مجدولة.

وقال ترامب إن المديرين التنفيذيين الأمريكيين كانوا في مكان قريب في المبنى "وقلت إنني أعتقد أنني أستطيع إحضارهم في خمس دقائق".

ولم يحدد ترامب أي المديرين التنفيذيين قد شارك، لكنه قال إنهم قدموا أنفسهم وتحدثوا بكلمات قليلة، وبدا أنهم أثاروا إعجاب شي، وقال إن معظمهم لم يسبق له مقابلة رئيس الصين.

وقال ترامب عن شي: "لقد قال بالفعل إن ذلك كان جيدا جدا، لقد كانت فكرة جيدة".

وقال ترامب إنه تحدث مع شي بشأن وصول شركات بطاقات الائتمان الأمريكية إلى الصين.

وتابع ترامب، الذي ضم وفده للرحلة الرؤساء التنفيذيين لشركتي ماستركارد وفيزا، إنه أثار أيضا مع شي مسألة توسيع وصول شركات بطاقات الائتمان التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها إلى السوق الصينية.

وقال ترامب في مقابلته مع فوكس نيوز: "قلت ماذا عن استخدام فيزا في الصين؟ لسبب ما تم وضعهم في القائمة السوداء وربما يزول ذلك".

وتسمح الصين بربط البطاقات الأجنبية بتطبيقات الدفع الفوري مثل أليباي ووي تشات باي، لكن استخدام البطاقات الفعلية يقتصر بشكل أساسي على الفنادق الدولية ومراكز التسوق الراقية وبعض المطاعم الفاخرة.

وتسعى فيزا وماستركارد منذ فترة طويلة للوصول إلى المستهلكين والشركات الصينية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.