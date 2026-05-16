يستضيف فريق الزمالك نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، في التاسعة من مساء اليوم السبت، على ستاد القاهرة، في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2025-2026، في مواجهة حاسمة يتطلع خلالها الفريق الأبيض لتعويض خسارة الذهاب والتتويج باللقب القاري.

وكانت مباراة الذهاب، التي أُقيمت في الجزائر، قد انتهت بفوز اتحاد العاصمة بهدف دون رد، جاء في الوقت القاتل من ركلة جزاء، بعد سيناريو مثير شهد تدخل تقنية الفيديو «VAR»، التي ألغت هدفًا للزمالك قبل احتساب ركلة الجزاء للفريق الجزائري.

ويدخل الزمالك اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما فرض الجهاز الفني، بقيادة معتمد جمال، حالة من التركيز الشديد داخل المعسكر المغلق، مع فرض سرية كاملة على التدريبات، من أجل تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل لهذه المواجهة المصيرية.

وحرص المدير الفني على عقد جلسات تحفيزية مع اللاعبين، شدد خلالها على ضرورة الالتزام بالتعليمات الفنية، واللعب بإيجابية هجومية، مع سرعة نقل الكرة والتحرك المستمر، واستغلال الفرص المتاحة لحسم اللقاء في الوقت الأصلي.

كما وضع الجهاز الفني سيناريوهات متعددة للمباراة، من بينها اللجوء إلى ركلات الترجيح، حيث تم تخصيص فقرات تدريبية مكثفة على تنفيذها تحسبًا لانتهاء مجموع المباراتين بالتعادل.

وأكد معتمد جمال احترامه الكبير لفريق اتحاد العاصمة، مشيرًا إلى أن المواجهة لا تزال مفتوحة، وأن الفريق خاض شوطًا أول في الجزائر، ويتبقى شوط الحسم في القاهرة، معربًا عن ثقته في قدرة لاعبيه على قلب الطاولة والتتويج باللقب.

ويستند الزمالك إلى خبراته القارية في مثل هذه المواقف، حيث سبق له تعويض خسارته في الذهاب والتتويج باللقب، كما حدث في نسختي 2019 و2024 أمام نهضة بركان، ما يعزز آمال جماهيره في تحقيق «ريمونتادا» جديدة.

ويغيب عن صفوف الزمالك عدد من اللاعبين لأسباب مختلفة، أبرزها المغربي محمود بنتايج للإيقاف، فيما يدخل اتحاد العاصمة المواجهة بكامل قوته، بعدما أراح مديره الفني، لامين نداي، لاعبيه الأساسيين في المباراة الأخيرة بالدوري.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة حضورا جماهيريا كبيرا، بعد موافقة الجهات الأمنية على حضور أكثر من 46 ألف مشجع، في أجواء مرتقبة لدعم الفريق الأبيض في مهمته القارية.

ويدير اللقاء طاقم تحكيم بقيادة الجابوني بيير جيسلان أتشو حكمًا للساحة، ويعاونه طاقم إفريقي، فيما يتولى التونسي هيثم قيراط مهمة حكم تقنية الفيديو.