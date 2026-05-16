ترامب يعلن مقتل نائب زعيم داعش في عملية أمريكية نيجيرية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الجمعة، أن عملية عسكرية مشتركة بين القوات الأمريكية والنيجيرية أسفرت عن "قتل" نائب زعيم تنظيم داعش في أفريقيا.

وقال ترامب، في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي ، "تروث سوشيال"، إن القوات تمكنت من استهداف "أبو بلال المينوكي"، الذي وصفه بأنه "أكثر إرهابي نشط في العالم"، وإبعاده عن ساحة القتال.

وأضاف ترامب في منشوره: "لن يتمكن بعد اليوم من إرهاب شعوب أفريقيا، أو المساعدة في التخطيط لعمليات تستهدف الأمريكيين"، في إشارة قوية إلى مقتل القائد المسلح.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن العملية أسهمت في إضعاف القدرات التشغيلية لتنظيم "داعش" عالمياً بشكل كبير، ولكنه لم يكشف عن أية تفاصيل إضافية حول توقيت أو مكان العملية، وما إذا كان هناك ضحايا آخرون.

ومن غير الواضح ما إذا كان الدعم الأمريكي اقتصر على الغطاء الجوي أم شمل قوات برية.

واختتم ترامب منشوره بتوجيه الشكر للحكومة النيجيرية على تعاونها، مما يشير إلى تنفيذ العملية على الأرجح على الأراضي النيجيرية.