الهند ترفع أسعار الوقود وسط أزمة الطاقة العالمية

رفعت الهند أسعار الوقود بواقع ثلاث روبيات (03ر0 دولار) للتر الواحد اليوم الجمعة، في تحرك من جانب الحكومة لتعويض الخسائر بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وفي نيودلهي، ارتفعت أسعار البنزين لتصل إلى 77ر97 روبية (17ر1 دولار) للتر، بينما قفزت أسعار الديزل لتصل إلى 67ر90 روبية (09ر1 دولار) للتر الواحد.

وتستورد الهند حوالي 90% من نفطها وتضررت بشدة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات الإمدادات، المرتبطة بحرب إيران وإغلاق مضيق هرمز.

وارتفعت الأسعار بعد أيام من حث رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي الهنود على تبني إجراءات تقشف طوعية.