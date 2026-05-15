ترامب وشي يختتمان قمتهما بإعلان إحراز تقدم في استقرار العلاقات الأمريكية الصينية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اختتم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الصيني شي جين بينج، قمة أعلن خلالها الجانبان إحراز تقدم في استقرار العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، رغم استمرار الخلافات العميقة بين البلدين.

وخلال تناول الشاي والغداء، اجتمع ترامب وشي-مع كبار المساعدين والمترجمين-لمدة ثلاث ساعات تقريبا لإجراء محادثات قبل أن يختتم الزعيم الأمريكي زيارته التي استمرت ثلاثة أيام إلى الصين.

وقال ترامب للصحفيين، بينما كان يجلس مع شي قبل بدء اجتماعهما مع مساعديهما " كان اليومان رائعين حقا".

ومن جانبه، وصف شي الزيارة بأنها "مهمة" وأضاف: "لقد أسسنا علاقة ثنائية جديدة أو بالأحرى علاقة بناءة واستراتيجية ومستقرة".

واستقبل شي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقر إقامته الرسمي "تشونجنانهاي" اليوم الجمعة، في ختام فعاليات القمة، قبل عودة الزعيم الأمريكي إلى واشنطن.

وتجول الزعيمان لفترة قصيرة في أرجاء المكان، الذي يضم أشجار عتيقة وورودا صينية، ثم سارا عبر ممر مسقوف ذي أعمدة خضراء وأقواس مزينة برسومات طيور ومناظر جبلية صينية تقليدية.